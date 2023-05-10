الاتحاد للشحن تطور أداة رقمية لتحسين المبيعات

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، تعاونها مع روتيت، شركة الاستشارات الاستراتيجية التي تعتمد على البيانات، وتتخذ من هولندا مقراً لها، وتمتلك خبرة كبيرة في قطاع الشحن، للعمل على تطوير أداة لتحسين المبيعات. وسيساعد ذلك الفرق التجارية في الاتحاد للشحن ومندوبي المبيعات في مختلف أنحاء العالم على تحسين العلاقات مع العملاء.

وتعمل أداة سيلز كوكبيت، وهي الأداة الأولى من نوعها، على تحليل البيانات وتقديم توصيات بشكل تلقائي حول تعزيز السبل المتاحة لدى الاتحاد للشحن لتعزيز علاقات العملاء باستخدام خوارزميات متطورة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، بالإضافة إلى استكشاف على الأعمال الحالية والفرص المستقبلية.

ويشكل تطوير هذه الأداة الخطوة الأحدث للاتحاد للشحن في مسيرة التحول الرقمي التي تقودها بهدف تحسين تجربة العملاء. وتسعى الاتحاد للشحن من خلال تعاونها مع روتيت إلى الارتقاء بخدمة العملاء من خلال تحسين استخدام البيانات وتعلم الآلة. ويستفيد عملاء الاتحاد للشحن من اكتساب مندوبي الشركة معرفة أوسع حول منتجاتهم والمسارات والمتطلبات. وتعتمد الشركة على المبادرات المخصصة للمبيعات التي توفرها أداة سيلز كوكبيت بشكل استباقي، بقصد تعزيز علاقاتها مع شركائها وعملائها، بالإضافة إلى مشاركة الأفكار والاقتراحات لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم في مجال الشحن. كما تسهم الأداة الجديدة في رفع مستوى تجربة العملاء وتعزيز سلاستها، مع التقليل من أعباء المعلومات الزائدة.

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