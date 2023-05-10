شرطة دبي تعرف بمركز أمن الطيران المدني في معرض المطارات

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن المطارات، وعدد من الإدارات الفرعية التخصصية، في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات،.

وتأتي مشاركة شرطة دبي في إطار الحرص على التعريف بمركز دبي لأمن الطيران المدني، التابع للإدارة العامة لأمن المطارات، وهو المركز الإقليمي المعتمد في منطقة الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، أعلى جهة عالمية تشريعية في قطاع الطيران، إضافة إلى استعراض خدمات الإدارات الفرعية التخصصية الداعمة لأمن المطارات، ومنها إدارة التفتيش الأمني K9، وإدارة أمن المتفجرات، ومركز أنظمة الطائرات المسيرة، وإدارة أمن وحماية الشخصيات، والشرطة السياحية.

ممارسات

وقال العقيد المهندس مروان سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، إن مشاركة شرطة دبي في المعرض تأتي بتوجيه من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة وإشراف اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون أمن المنافذ، بالحرص على المشاركة في المعرض لتعريف الزوار من أصحاب الاختصاص، بأهم البرامج والممارسات التي تطبقها الإدارة العامة لأمن المطارات ممثلة في مركز دبي لأمن الطيران المدني، في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بتأمين المطارات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو على الصعيد العالمي.

اعتمادات دولية

وتابع: مركز دبي لأمن الطيران المدني، يعد أحد أهم المراكز التدريبية المهمة على مستوى المنطقة والعالم، وقام بتأهيل العديد من الكوادر البشرية القائمة على أمن المطارات على مستوى المنطقة في مختلف المستويات التنفيذية والإشراقية، ويمتلك سمعة عالمية استطاع بها الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية وأبرزها اعتماده من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا».

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