الإمارات للشحن الجوي تطلق حلولاً متخصصة لعلوم الحياة والرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» حلين جديدين مصممين خصيصاً لصناعة الرعاية الصحية العالمية ضمن مجموعة منتجاتها المحدثة تحت العلامة التجارية «علوم الحياة والرعاية الصحية».

وتتضمن محفظة «علوم الحياة والرعاية الصحية» الخاصة بالناقلة حلولها الرائدة في السوق لنقل الأدوية، مع إضافة الحلين الجديدين «الإمارات فايتال» و«الإمارات للمعدات الطبية»، اللذين جرى تطويرهما بالتشاور مع العملاء للتأكد من تلبيتهما للمتطلبات وجاهزيتهما للمستقبل. وسيعمل فريق «الإمارات للشحن الجوي» بالتعاون الوثيق مع وكلاء الشحن المتخصصين على مستوى العالم لطرح هاتين الخدمتين الجديدتين.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: عملياتنا في نقل الأدوية رائدة في السوق، حيث ننقل كل أسبوع نحو مليوني كيلوغرام من المنتجات الدوائية عبر العالم. وقد استثمرنا منذ عام 2015 أكثر من 200 مليون دولار لبناء قدراتنا، وأصبح لدينا الآن خبرات قوية للغاية ورؤى ثاقبة في مجال الأدوية وعلوم الحياة الأوسع. ورأينا من خلال الاستماع إلى عملائنا فرصة لدعم تقدم صناعة الصحة العالمية في علاجات المرضى الشخصية وتلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات الأولوية في لوجستيات الشحن الجوي لنقل المواد والمعدات الحساسة، مثل تلك المستخدمة في بحوث العلاجات المتطورة كتعديل الجينات والعلاج بالخلايا. وأمامنا مهمة تتمثّل في مساعدة العالم على العمل بشكل متميز، ليس لعملائنا فحسب، بل لعملائهم النهائيين من المرضى الأفراد.

حقبة جديدة

ويعد نقل التجارب السريرية والأعضاء والأنسجة البشرية والعلاج بالخلايا والجينات التي يتم شحنها بخدمة «الإمارات فايتال AXT» بمثابة خدمة فائقة الدقة بفضل فريق برج المراقبة الإماراتي الذي يتابع كل شحنة للتأكد من تسليمها في الموعد المحدد. ويجري تسريع أوقات الاتصال في دبي للشحنات التي تقل أوقات عبورها عن 4 ساعات بالاستفادة من العدد الأكبر من الطائرات والشاحنات الصغيرة المخصصة على أرض المطار لنقل الشحنات إلى رحلات المتابعة.

والإمارات للمعدات الطبية AXM منتج آخر قائم بذاته يدعم حركة المعدات لتشخيص الأمراض والوقاية منها وعلاجها ومراقبتها. وتضمن الخدمة، المصممة لنقل مختلف المعدات من الأجهزة المساعدة على التنفس ومجموعات الاختبار إلى آلات الأشعة السينية وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، أن جميع البضائع المنقولة تلتزم بلوائح الأجهزة الطبية المتطورة ومتوافقة مع ممارسات التوزيع الجيدة GDP.

وهناك مجموعة حلول «الإمارات للشحن الجوي» الحالية للنقل الآمن والموثوق للأدوية وهي: «الإمارات فارما AXS» للبضائع أو الشحنات الأقل حساسية لدرجة الحرارة، والتي تأتي مع عبوات عازلة متطورة وتستخدم أغطية الإمارات فارما من المنشأ إلى الوجهة.

وتجمع «الإمارات فارما بلاس AXD» بين أغطية الإمارات فارما وأسطول الحاويات المبردة على أرض مطار دبي للحد من مخاطر تقلبات الحرارة، و«الإمارات فارما آكتيف AXC» التي تقدم أعلى فئة من الحماية والتحكم باستخدام حاويات نشطة من ستة موردين لمنتجات الأدوية الحساسة للغاية مثل الأنسولين واللقاحات وأدوية الأورام. وتتضمن قدرات التعامل مع سلسلة الشحن المبرد 9 حاويات مبرّدة رئيسية، و41 حاوية مبردة أصغر حجماً، بالإضافة إلى 12 شاحنة أرضية مبردة.

حلول رائدة

وتشمل حلول «الإمارات للشحن الجوي» الرائدة الأخرى: المنتجات سريعة العطب، وهي أكبر وحدة أعمال لها من حيث الحمولة حيث تنقل يومياً نحو 600-500 طن على رحلات طيران الإمارات عبر العالم. وحل البضائع الثمينة الذي تم تطويره على مر السنين بالتنسيق مع العملاء بصناعة الذهب والمجوهرات المزدهرة في دبي، بالإضافة إلى إمكانيات البريد والتوصيل السريع لمقدمي الخدمات البريدية الإقليميين والدوليين.

وقال نبيل سلطان: نحن جاهزون لعالم الخدمات اللوجستية الجديد، وسنواصل البناء على قدراتنا لتقديم حلول أفضل لعملائنا.

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