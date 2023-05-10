ارتفاع أرباح «ديار» لتتجاوز 56 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تجاوزت 56 مليون درهم مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2022.

وحقق الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من عام 2023 نتائج إيجابية، ما يؤكد نموها المستمر واستقرارها المالي. ووصلت أرباح ديار إلى 56.4 مليون درهم إماراتي، في زيادة بنسبة 125 % قياساً بأرباح الفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 25 مليون درهم إماراتي. وتجاوزت أرباح الربع الأول للعام الحالي الأرباح المحققة في الربع الأخير من عام 2022، والتي بلغت 41 مليون درهم إماراتي، وبزيادة قدرها 37 %.

وتتوقع ديار، بناءً على خطتها الاستراتيجية، زيادة عوائدها خلال السنوات المقبلة، من خلال تركيز جهودها على تحقيق الدخل من خلال تطوير المشاريع في محفظتها من الأراضي وتقييم المشاريع المشتركة المحتملة وتوسعة محفظتها من الأراضي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: تشكل نتائج الربع الأول دليلاً على التقدم الذي أحرزته ديار، وفاعلية استراتيجياتها، وممارساتها المالية الحكيمة، وتؤكد وضعها الثابت لتحقيق نمو ونجاح متواصلين في المستقبل. وتأتي هذه الأرباح بعد عام مالي حافل بالخُطا المثمرة، والتي تضمنت نجاحات غير مسبوقة في بيع مشروعاتنا الأخيرة، من بينها ريغاليا في الخليج التجاري، وتريا في واحة دبي للسيليكون، ومار كاسا في مدينة دبي الملاحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز