%34.4 نمو أرباح برجيل القابضة الربعية إلى 121 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة برجيل القابضة تسجيل نمو قوي بنسبة 43.4% في صافي الربح، خلال الربع الأول من العام 2023، ليصل إلى 121.3 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 11.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعة بالنمو القوي بنسبة 32.6% على أساس سنوي في أعمال مستشفى مدينة برجيل الطبية.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 13,4% على أساس سنوي، لتصل إلى 241.6 مليون درهم.

وتواصل الشركة التوسع في السعودية بخطى ثابتة، من خلال مشروع مشترك مع «لجام للرياضة». ولدى الشركة توقعات مستقبلية إيجابية بإضافة أكثر من 120 سريراً جديداً للمرضى الداخليين وخمسة مراكز طبية جديدة في جميع أنحاء الإمارات.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: حققت المجموعة إنجازات كبيرة على صعيد توسعها الجغرافي، وأطلقت «عيادة بالي الشرق الأوسط»، التي توفر رعاية تقويم العظام المتخصصة على مستوى عالمي للأشخاص، الذين يعانون من الأمراض العضلية الهيكلية، ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، من خلال التركيز على توسيع نطاق الرعاية التخصصية المعقدة عالية الجودة التي تعزز الإيرادات، مع إضافة قدرات جديدة لفريقنا، ونحن على يقين بأن مبادراتنا الاستراتيجية ستمكننا من الاستمرار في خدمة مرضانا بشكل أفضل وتوفير أحدث العلاجات والتقنيات الطبية في المنطقة.

واختتم بقوله: بعد تحقيق هذه البداية القوية لهذا العام تظل نظرتنا المستقبلية متفائلة، بفضل نموذج أعمالنا المتميز ومنشآتنا عالمية المستوى مع مواصلة تنفيذ استراتيجية زيادة استخدام الأصول، وتعزيز العائدات.

إضافة إلى ذلك نواصل استعراض فرص الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتواصل المجموعة بنشاط استكشاف فرص التوسع من أجل تعزيز آفاق نموها.

ونجحت برجيل القابضة خلال هذا الربع في تخفيض ديونها بمقدار 29,1 مليون درهم، واستقر صافي ديون المجموعة عند 1,06 مليار درهم، كما في 31 مارس.

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