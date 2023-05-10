135 مليون دولار صافي أرباح فيرتيغلوب الربعية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك»، وشركة «أو سي آي جلوبال»، أمس، تحقيق إيرادات خلال الربع الأول 2023 بلغت 694 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 297 مليون دولار، فيما وصل صافي الربح المعدل إلى 135 مليون دولار، ووصلت التدفقات النقدية إلى 271 مليون دولار .

وتعتزم فيرتيغلوب توزيع أرباح عن النصف الأول 2023 لا تقل عن 250 مليون دولار، أي ما يعادل 11 فلساً على الأقل للسهم، مستحقة الدفع في أكتوبر 2023، على أن يتم الإعلان عن المبلغ المحدد مع نتائج الربع الثاني في أغسطس.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: تظل التوقعات لأساسيات أسواق الأسمدة النيتروجينية مواتية على المدى المتوسط، والمدى الأطول، حيث تم استيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة، التي بدأت خلال 2022.

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