97 مليون درهم صافي ربح «أغذية» بنمو 6.5 %

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت «مجموعة أغذية»، أمس، نتائجها للربع الأول للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة 12% على أساس سنوي إلى 1.18 مليار درهم، بعد تسجيل 112 مليون درهم، بسبب انخفاض في قيمة الجنيه المصري.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 188 مليون درهم، في ظل نمو قوي في قطاع الوجبات الخفيفة وربحية قطاع المياه، وانضباط جيد في التكلفة، وارتفع صافي الربح 6.5% على أساس سنوي إلى 97 مليون درهم، مما يعكس ارتفاع معدلات الفائدة وتحديات العملة في مصر.

وحافظت الميزانية العمومية على قوتها، حيث بلغ النقد وما يعادله 0.7 مليار درهم، بعد سداد ديون قبل استحقاقها، بقيمة 257 مليون درهم في الربع الأول.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «الزخم المستمر لأغذية في الربع الأول من هذا العام، رغم البيئة الخارجية الصعبة، هو دليل على قيادتها التقدمية والتنفيذ السلس لاستراتيجيتها، لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها. إنني على ثقة بأن مجموعة أغذية ستستمر في خلق قيمة لجميع شركائها على المدى القريب والبعيد بينما تواصل رحلتها».

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