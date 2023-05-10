2.8 مليار درهم التصرفات العقارية في الشارقة خلال أبريل

المصدر: الشارقة- البيان

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ارتفع حجم التداولات العقارية في الشارقة إلى 2.8 مليار درهم خلال أبريل الماضي، بزيادة ملحوظة في حجم التداولات العقارية مقارنة بشهر مارس الذي شهد تسجيل تداولات بقيمة 1.7 مليار درهم، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التصرفات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وبلغ عدد المعاملات 2614 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، وجاءت 19.3% منها كمعاملات بيع بعدد 504 معاملات، في حين سجل الرهن عدد 585 معاملة شكلت 22.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، وأما باقي المعاملات البالغة 1525 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى ونسبتها 58.3%.

مساحات

وكشفت نتائج التقرير عن أن مبايعات السوق العقارية غطت مساحة إجمالية بلغت 4.6 ملايين قدم مربع موزعة على 62 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وقد شملت العقارات المتداولة عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وبحسب نوع العقار، فقد وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة 187 معاملة، وأما معاملات الأراضي الفضاء فبلغ عددها 122 معاملة، بينما جاءت 195 معاملة في قطاع الأراضي المبنية.

وأظهر التقرير تصدّر منطقة «مزيرعة» قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 123 معاملة، تلتها مويلح التجارية بـ 89 معاملة، ثم منطقة الخان بعدد 43 معاملة، ثم منطقة «روضة القرط» بـ 29 معاملة.

وبالنسبة للمناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «اللية» بقيمة تداول وصلت إلى 414.7 مليون درهم، وتلتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 180.9 مليون درهم، ثم منطقة مزيرعة بحجم تداول بلغ 32.7 مليون درهم، ثم المنطقة الصناعية رقم 12، بقيمة تداول وصلت إلى 29 مليون درهم. وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 10 معاملات، وبحجم تداول وصل إلى 7.9 ملايين درهم.

وفي خورفكان جاءت منطقة الحراي التجارية كأعلى منطقة في عدد معاملات البيع، بعدد 2 معاملة، فيما جاءت منطقة البردي 1 كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي وصل إلى 612 ألف درهم. وفي مدينة كلباء، شهدت المنطقة الصناعية 10 معاملات بيع، كما شهدت نفس المنطقة أعلى حجم تداول نقدي وصل إلى 4.1 ملايين درهم.

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