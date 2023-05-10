كشف تفاصيل الريتز- كارلتون ريزيدنسز دبي الخليج التجاري

المصدر: (دبي- البيان)

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كشفت كابا أكا العقارية، شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة خماس، عن التفاصيل المعمارية لمشروع الريتز-كارلتون ريزيدنسز دبي، الخليج التجاري، الذي يمثل أحدث إضافة إلى المشهد السكني الفاخر للإمارة.

ويقع المشروع في منطقة قناة دبي المائية، وتتولى إدارته وتقديم خدماته علامة ريتز-كارلتون، وتولت التصميم المعماري للمشروع شركة إم إم أي بروجكتس، وهي شركة متعددة التخصصات والثقافات في مجال التصميم والعمارة، تأسست عام 1999 في مدينة ميلانو.

وقال محمد خماس المدير العام من مجموعة خماس: «يسرنا التعاون مع إم إم أي بروجيكتس لإنشاء مشروع الذي يعد تحفة معمارية في دبي، ويجمع المشروع بين التصميم المعاصر والوظيفة العملية، ليوفر مساحة سكنية تضمن أعلى معايير الفخامة، ونتطلع إلى إنجاز العديد من المشاريع المميزة في المستقبل».

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