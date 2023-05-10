«ماج» تطلق مبيعات منازل «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت ماج، شركة التطوير العقاري في الإمارات، إطلاق مبيعات المنازل في «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد»، ضمن منتجع «كيتورا»، ويأتي الإطلاق بعد المبيعات الناجحة التي حققتها الشركة، وحجز أكثر من 54% من الوحدات، بما في ذلك أربع وحدات بنتهاوس في مباني Butterfly و16 وحدة في المباني المصممة على شكل الحرف (L).

ويضم المشروع 177 وحدة موزعة على 7 مبانٍ، إضافة إلى 12 منزلاً، ويقدم منتجع «كيتورا» مجموعة رائعة من المرافق العالمية، بما في ذلك فندق صحي من فئة 5 نجوم، إضافة إلى النادي الخاص للأعضاء حصرياً، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: يأتي الإقبال على الوحدات انعكاساً للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة المبتكرة في دبي، ويقع منتجع كيتورا من ماج مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور.

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