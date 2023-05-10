771 مليون درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان في أبريل

المصدر: (عجمان – وام)

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سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان خلال شهر أبريل 579 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 771 مليون درهم وبنمو قدره 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات 554 مليون درهم، حيث شهد حي «المويهات 1» أعلى قيمة مبايعة بـ 72 مليون درهم.

وقال المهندس عمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن المعطيات الواردة في التقرير العقاري الشهري تؤكد محافظة السوق العقاري في عجمان على زخمه ومستوياته الإيجابية بالنظر إلى تزايد حجم الاستثمارات العقارية وتنامي الطلب المباشر على العقارات بمختلف أنواعها لاسيما في ظل البنية التحتية المتكاملة والتطور المستمر الذي تشهده منظومة العمل في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الدائرة سجلت 113 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 140 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 8.8 ملايين درهم في منطقة «الجرف الصناعية 1». وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2». كما تصدر مشروع «عجمان ون» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و«أبراج الهورايزون».

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