61 % من رؤساء أمن المعلومات يثقون بضوابط حماية بياناتهم

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير لشركة «بروف بوينت» المتخصصة في مجال الأمن السيبراني أن 61 % من رؤساء أمن المعلومات في الإمارات يثقون بضوابط حماية بياناتهم.

ورغم ذلك كشف التقرير أن معظم رؤساء أمن المعلومات في الإمارات بدأوا يشعرون بالمخاوف، التي كانوا يعانون منها في وقت مبكر من جائحة «كوفيد 19»؛ حيث يشعر 75% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم معرضون لخطر هجوم إلكتروني مادي، مقارنة بـ 44% في العام السابق.

وتعيد النتائج التي استخلصها التقرير في نسخة هذا العام الأذهان إلى عام 2021، حيث اعتقد 68% من رؤساء أمن المعلومات في الدولة بأن وقوع هجوم مادي كان وشيكاً جداً. ويشعر 57% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم غير مستعدين للتعامل مع هجوم إلكتروني مستهدف، مما يدل على زيادة معتدلة عن العام الماضي بنسبة 47%، وانخفاضاً من 72% في 2021؛ ويعتقد 61% من رؤساء أمن المعلومات في الإمارات يعتقدون بأن لديهم ضوابط كافية لحماية بياناتهم.

وقال 75% من رؤساء أمن المعلومات في الدولة إن الموظفين الذين تركوا الشركة أثروا تأثيراً سلباً في ما يخص فقدان البيانات، ورغم أن 47% من رؤساء الأمن اضطروا للتعامل مع فقدان المعلومات الحساسة خلال الـ 12 شهراً الماضية، إلا أن 61% فقط قالوا إنهم يمتلكون أنظمة حماية كافية للحفاظ على البيانات.

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