«دبي التجاري» يقود ارتفاعات 10 شركات بسوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 58.03 % من سيولة السوق أمس، وسط إعلان الشركات والبنوك عن أرباح ربعية قوية مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعات البنوك والعقار والمرافق.

والشركات الخمس: «إعمار العقارية»، و«إمباور»، و«ديوا»، و«الاتحاد العقارية»، و«دبي الإسلامي» وحصلت على سيولة جاوزت 196.7 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3571.09 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.33 %، وقاد سهم «دبي التجاري» مكاسب 10 شركات بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 4.44 %.

وشهد السوق بختام الجلسة ارتفاع أسهم اكتتاب القابضة 8.03 %، وبنك السلام - البحرين 2.4 %، وشعاع كابيتال 1.8 %، وزاد الاتحاد العقارية 1.4 %، ليغلق السهم عند 0.291 درهم، مقترباً من أعلى سعر منذ عام.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات السوق، بسيولة جاوزت 46.8 مليون درهم، تلاه «إمباور»، جاذباً أكثر من 43.6 مليون درهم، ثم «ديوا»، بسيولة 39.2 مليون درهم، و«الاتحاد العقارية» بسيولة 34.4 مليوناً.

سوق أبوظبي

واستقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس عند مستوى 9689.32 نقطة، وارتفع سهم بنك الشارقة 12.23 % ليتصدر ارتفاعات السوق للجلسة الثالثة على التوالي.

وتجاوز رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية في نهاية جلسة أمس، 3.4 تريليونات درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و338.98 مليون درهم في سوق دبي.

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