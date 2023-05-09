«ستيلانتيس» تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ خطة «دير فوروورد 2030»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ستيلانتيس» الشرق الأوسط وأفريقيا، نتائجها المالية للعام 2022 وعن التقدم المحرز في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الطموحة «دير فوروورد 2030» للعقد القادم، وهي الخطة التي ستقود الشركة إلى تحقيق الريادة في الحصة السوقية وتجربة العملاء والانتقال في قطاع الطاقة.

في سبتمبر 2022، أعلنت شركة ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا عن مساهمتها في تنفيذ خطة «دير فوروورد 2030» باستراتيجية جريئة في مجالات الصناعة والتجارة والإنتاج والرقمنة وخدمات ما بعد البيع والمشتريات.

وتطمح الشركة إلى ريادة السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2030 وبيع أكثر من مليون سيارة من خلال ترسيخ مكانتها في منطقة «التاج الأبيض المتوسطي» والأقاليم الفرنسية البعيدة، وتحقيق حصة سوقية تفوق 30 %، وبالتوسع في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وتحقيق حصة سوقية تفوق 12 %.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ستيلانتيس» الشرق الأوسط وأفريقيا: تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منطقة شاسعة وواعدة ذات إمكانات نمو عالية. وتلتزم «ستيلانتيس» بالمساهمة في تطوير قطاع السيارات على مستوى المنطقة، والاستثمار فيها لتعزيز حضور الشركة وتلبية احتياجات التنقل المتطورة لعملائها. وبفضل الالتزام القوي من موظفيها وشركائها، تتقدم شركة ستيلانتيس بسرعة كاملة نحو تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية «دير فوروورد 2030».

ففي المجال الصناعي، أعلنت «ستيلانتيس» في 19 مارس 2023 عن المرحلة الأولى من استثمارات الشركة ومورديها في الجزائر بقيمة إجمالية تزيد على 200 مليون يورو لتصنيع أربع طرز مع بداية إنتاج سيارة «فيات 500» في ديسمبر 2023.

وفي المغرب، أعلنت في 3 نوفمبر 2022 عن استثمار أكثر من 300 مليون يورو في مصنع القنيطرة لمضاعفة قدرتها الإنتاجية المحلية وطرح منصة «السيارة الذكية» لتلبية التطلعات التجارية في المنطقة وقدرتها على التوريد الذاتي.

وفي تركيا، سوف تزيد «ستيلانتيس» إنتاجها في تركيا، حيث أسندت مهمة تصنيع سيارة «K0» إلى شركة «توفاس» التركية، بما في ذلك السيارات التجارية الخفيفة متوسطة الحجم وسيارات الركاب لخمس علامات تجارية، إضافة إلى التوسع في إنتاج سيارات «دوبلو» و«تيبو/ إيجيا» التي يتم إنتاجها حالياً في المصنع، مما يرفع من نسبة التوريد الذاتي في المنطقة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت ستيلانتيس في 8 مارس 2023 عن توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع السيارات في جنوب أفريقيا، ما يعزز من مكانة الشركة في السوق مع إنجاز المشروع بحلول عام 2025.

ومصر، وقعت ستيلانتيس اتفاقيات إطارية في 23 فبراير 2023 مع السلطات المصرية لإنشاء مصنع للسيارات وتعزيز حضورها وترسيخ مكانتها في السوق.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية ستيلانتيس للشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2030 تهدف إلى تحقيق حصة سوقية تزيد على 22 %، وطرح سيارات كهربائية بنسبة تزيد على 25 %، والوصول إلى هامش تشغيل معدَّل أعلى من 12 %، وإطلاق 55 سيارة جديدة، والوصول إلى متوسط توريد ذاتي أعلى من 70 %.

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