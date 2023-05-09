تعاون بين «ترابط» و«فيزا» لتسريع النمو وإعادة تعريف الخدمات المصرفية المفتوحة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بوابة ترابط، المنصة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المصرفية المفتوحة، عن شراكة استراتيجية مع عملاق الدفع الرقمي العالمي فيزا.

ستتعاون الشركتان على تطوير منتجات وحلول جديدة باستخدام ميزات الخدمات المصرفية المفتوحة، حيث سيكون التركيز الأولي على إنشاء عروض مدفوعة بالبيانات مثل تقييمات مخاطر الائتمان والتحليلات المتقدمة والرؤى الحصرية المقدمة من المنصة، ومن المتوقع أن تشمل الحلول الإضافية عمليات الدفع عبر الحدود والإقراض.

ستعمل الشراكة على رفع مستوى عروض المنتجات من خلال تعاون يدمج بين التكنولوجيا والخبرة وتحسين تجارب العملاء وتبسيط المعاملات الرقمية عبر الحدود وتعزيز الابتكار والتعاون في نظام الخدمات المالية.

يأتي هذا الإعلان بعد جمع بوابة ترابط أخيراً لـ32 مليون دولار أمريكي، حيث شاركت فيزا كمستثمر، ومثلت هذه الخطوة أول مشروع لهما في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت التعاون المالي والتشغيلي بين الشركتين في المستقبل.

يتماشى الاستثمار في بوابة ترابط مع استراتيجية فيزا المصرفية المفتوحة للشراكة والاستثمار في الشركات الرائدة بهدف تطوير المنتجات والحلول المبتكرة، ويأتي بعد استحواذها في العام الماضي على «تينك»، إحدى أبرز منصات الخدمات المصرفية المفتوحة في أوروبا.

وقال عبدالله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة ترابط: «نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع العلامة التجارية العالمية فيزا، حيث مهد استثمارهم في بوابة ترابط الطريق لخلق هذا التعاون بيننا، ولقد تقدمت الخدمات المصرفية المفتوحة في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة بشكل كبير، ونحن ممتنون لفرصة قيادة القطاع ودعم النظام البيئي بأكمله.

يداً بيد، سنستفيد من بنية البيانات لدينا لتقديم منتجات جديدة ومحسّنة للعملاء، فضلاً عن ذلك، وكشركة رائدة في مجال المدفوعات، ستدعم حلول فيزا الابتكار والتعاون عبر قطاع المال في المنطقة، وسيعزز توافق استراتيجياتنا هذه الشراكة».

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في شركة «فيزا» في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يتم تشكيل مستقبل الخدمات المالية بفضل الابتكار الرقمي للجيل القادم.

حيث أصبحت الخدمات المصرفية المفتوحة ومشاركة البيانات عوامل دافعة رئيسية لمساعدة المستهلكين على إدارة مواردهم المالية والوصول إليها بشكل أفضل.

عندما نتطلع إلى مستقبل الخدمات المالية الرقمية، يتضح أن محركات النمو الرئيسية ستكون الابتكار والانفتاح، ومن خلال الشراكة مع بوابة ترابط ودمج شبكة المدفوعات العالمية لدينا مع منصتها للخدمات المصرفية المفتوحة، نحن على استعداد لتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريدة، حيث سيمكننا التزامنا المشترك بالحلول المتقدمة من تحويل المشهد المالي وتقديم خدمات متطورة لعملائنا».

تقدم بوابة ترابط حلول المنصات للبنوك والتجار وشركات التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات، وتتيح واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام خدمات متنوعة مثل الإقراض والتمويل الشخصي والمدفوعات، وتعمل الشركة على بناء بنية تحتية للخدمات المصرفية المفتوحة في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، مع خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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