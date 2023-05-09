الإمارات وطاجيكستان يوقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي

المصدر: وام

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في دبي مع وكالة الطيران المدني في جمهورية طاجيكستان اتفاقية خدمات النقل الجوي بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم لرفع القيود عن تشغيل الناقلات المعينة لكلا البلدين مما سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان و رفع القيود عن التشغيل بين البلدين وزيادة الناتج المحلي للدولة وحركة النقل الجوي بين مطارات الدولة ومطارات طاجيكستان.

وأكد سيف محمد السويدي إن الإتفاقيات التي تم التوصل إليها مع طاجيكستان تجسد الالتزام بتعزيز العلاقات والتعاون البناء في قطاع الطيران، وتعتبر إنجازاً في العلاقات الثنائية بين البلدين موضحا أنها ستعود بالفائدة الكبرى على ناقلات البلدين من حيث توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة.

وقال إن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص بصورة دائمة على خلق بيئة مواتية لنمو صناعة الطيران، مشيرا إلى أن الاتفاقية تجسد النهج الاستباقي في توسيع الشراكات الدولية وتعميق التعاون مع طاجيكستان من خلال توحيد الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاتصال والسفر الجوي المستدام وتقوية الروابط بين الدول فيما بين الدولتين.

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