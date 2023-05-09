2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 484 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 317.19 مليون درهم و460 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.35 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 148 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 404 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 334.36 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 38.95 مليون درهم و90 رهن فلل وشقق بقيمة 295.41 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 78 هبة بقيمة 106.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم.

وام/عوض مختار/حليمة الشامسي/عبد الناصر منعم

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