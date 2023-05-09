مكتوم بن محمد: دبي ستواصل تعزيز مكانتها وجهةٍ عالمية للخدمات المالية

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية، كلاً من بيل ونترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وجيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيوش غوبتا الرئيس التنفيذي لبنك دي بي أس سنغافورة، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية التقيت كلاً من بيل ونترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وجيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيوش غوبتا الرئيس التنفيذي لبنك دي بي أس سنغافورة، لمناقشة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار وإقامة شراكات قوية مع أبرز المؤسسات العالمية. دبي ستواصل تعزيز مكانتها كوجهةٍ عالمية للخدمات المالية وستظل مركزاً رائدًا لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في العالم.

وتقام قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مدينة جميرا وتستمر على مدار يومين، وينظمها مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «موطن عالمي جديد لمستقبل التكنولوجيا المالية والقطاع المالي»، وذلك بمشاركة خمسة آلاف من أبرز الخبراء، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين، ورواد الأعمال، والمستثمرين على مستوى العالم، علاوة على 100 جهة عارضة، و120 متحدثاً وخبيراً يمثلون أكثر من 50 دولة.

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