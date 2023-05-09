ارتفاع التصرفات العقارية بالشارقة إلى 2.8 مليار درهم في أبريل

المصدر: البيان

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ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 2.8 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، بزيادة ملحوظة في حجم التداولات العقارية مقارنة بشهر مارس المنصرم الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وذلك حسب ما كشف عنه "تقرير حركة التصرفات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

يُواصل القطاع العقاري في الإمارة النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسي للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

ويرجع هذا النمو الملحوظ في بعض جوانبه إلى مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاطها في الإمارة الباسمة، بالإضافة إلى التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال، ونمط الحياة العصري المتكامل التي توفره الإمارة للمواطنين والمقيمين فيها، في ظل تطور البنى التحتية وحداثة شبكة طرقاتها ومرافقها الخدمية العامة، بالإضافة إلى متانة ومرونة التشريعات والقوانين المُنظّمة للقطاع العقاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي كونه يُعد أحد أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة والدولة.

تنفيذ 2,614 معاملة عقارية

أوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال شهر أبريل من العام الجاري، بلغ عدد 2,614 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، وجاءت 19.3% منها كمعاملات بيع بعدد 504 معاملات، في حين سجل الرهن عدد 585 معاملة شكلت 22.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، وأما باقي المعاملات البالغة 1,525 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى ونسبتها 58.3%.

التداول على مساحة 4.6 مليون قدم مربع في 62 منطقة

وكشفت نتائج التقرير أن مبايعات السوق العقارية غطت مساحة إجمالية بلغت 4.6 مليون قدم مربع موزعة على 62 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وقد شملت العقارات المتداولة عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وأما بحسب نوع العقار، فقد وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة 187 معاملة، وأما معاملات الأراضي الفضاء فبلغ عددها 122 معاملة، بينما جاءت 195 معاملة في قطاع الأراضي المبنية.

"اللية" الأكثر نشاطاً بحجم التداول النقدي بالإمارة

أظهر التقرير تصدّر منطقة "مزيرعة" قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 123 معاملة، تلتها مويلح التجارية بـ 89 معاملة، ثم منطقة الخان بعدد 43 معاملة، ثم منطقة "روضة القرط" بـ 29 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة "اللية" بقيمة تداول وصلت إلى 414,7 مليون درهم، وتلتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 180,9 مليون درهم، ثم منطقة مزيرعة بحجم تداول بلغ 32,7 مليون درهم، ثم المنطقة الصناعية رقم 12، بقيمة تداول وصلت إلى 29 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 10 معاملات، وبحجم تداول وصل إلى 7.9 مليون درهم.

وفي خورفكان جاءت منطقة الحراي التجارية كأعلى منطقة في عدد معاملات البيع، بعدد 2 معاملة، فيما جاءت منطقة البردي 1 كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي وصل إلى 612 ألف درهم.

وفي مدينة كلباء، شهدت المنطقة الصناعية 10 معاملات بيع، كما شهدت نفس المنطقة أعلى حجم تداول نقدي وصل إلى 4.1 مليون درهم.

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