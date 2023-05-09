إنجاز 1090 مبنى جديداً في دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 1090 مبنى جديداً خلال بمعدل بلغ نحو 272.5 مبنى شهرياً، وسجل شهر فبراير الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة بواقع 386 مبنى جديداً.

ووفقا لبيانات مركز دبي للإحصاء، تصدرت الفلل الاستثمارية الخاصة قائمة المباني المنجزة من حيث العدد منذ يناير لغاية أبريل الماضي وبلغ عددها 508 مباني، تلتها الفلل الخاصة بمعدل 433 فيلا. وجاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث بمعدل 66 مبنى، وتلتها المباني العامة بمعدل 49 مبنى، ثم المباني الصناعية بمعدل 34 مبنى.

وكشفت الإحصاءات بأن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 46.6% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الخاصة بنسبة بلغت 39.7%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 6.1%، وبلغت نسبة المباني العامة 4.5%، والمباني الصناعية المنجزة خلال الفترة ذاتها 3.1%.

عدد المباني

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 151 مبنى، وخلال فبراير 386 مبنى، أما في مارس فبلغ عدد المباني المنجزة 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى.

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