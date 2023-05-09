أسهم البنوك والعقار ترفع مؤشر سوق دبي ببداية الجلسة

المصدر: دبي- البيان

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في بداية تداولات الثلاثاء، بنسبة 0.25%، إلى مستوى 3592.4 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار.

وقاد سهم بنك دبي التجاري ارتفاع سوق دبي ببداية الجلسة مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.44%، وصعد سهم الاتحاد العقارية 3.8%، وأملاك للتمويل 3.7%.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهمي بنك الشارقة 12.23%، والوطنية للسياحة والفنادق 9.6%، للجلسة الثالثة على التوالي.

وفي جلسة الاثنين، استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على 43.4 % من سيولة السوق، وسط إعلان الشركات والبنوك عن أرباح ربعية قوية مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعي العقار والمالية، وهي شركات: «ديار للتطوير» و«إعمار العقارية»، و«سوق دبي المالي»، بسيولة جاوزت 188.5 مليون درهم.

واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3582.84 نقطة، في أولى جلسات الأسبوع، وقاد سهم «شعاع كابيتال» مكاسب 24 شركة بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 7.34 %.

وشهد سوق دبي المالي، بختام الجلسة ارتفاع أسهم «أمان» 6.9 %، و«سلامة» 5.5 %، والأنصاري للخدمات المالية 3.3 %، وديار للتطوير 2.5 %، والاتحاد العقارية 2.14%.

واستحوذ «ديار للتطوير» على النصيب الأكبر من تداولات السوق، بسيولة جاوزت 84 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية»، جاذباً أكثر من 65 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي»، بسيولة 39.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9691.35 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.15 %، وقفز سهم بنك الشارقة بالحد الأقصى 14.96 % ليتصدر ارتفاعات السوق.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 7.7 %، والبنك العربي المتحد 5.5 %، وكيو القابضة 4.5 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.04 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة 247.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي»، جاذباً 91.32 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «أدنوك للغاز» نحو 64.88 مليون درهم.

قيمة وسيولة

وتجاوز رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية في نهاية جلسة أمس، 3.4 تريليونات درهم.

وتوزع رأس المال السوقي بواقع 2.77 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و625.86 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي و434.14 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.49 مليار سهم عبر تنفيذ 78.25 ألف صفقة، بعد تداول 690.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة.

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