أحمد بن سعيد يفتتح فعاليات معرض المطارات بمشاركة 150 شركة من 20 بلداً

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات بمشاركة 150 شركة من 20 بلداً وحضور ما يزيد على 4 آلاف زائر تجاري من أكثر من 20 دولة، ووجود أربعة أجنحة دولية تشمل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا.

ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام ليعرض النطاق الأوسع على الإطلاق من التقنيات الجديدة والابتكارات ذات الصلة باستدامة المطارات والرقمنة والتنقل الجوي الحضري ما يمثل تعافياً شبه تام من الرياح المعاكسة التي نجمت عن جائحة «كوفيد 19».

وتتضمن الفعاليات المتزامنة مع المعرض أربعة معارض ومؤتمرات متخصصة منتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط ومنتدى قادة المطارات العالمية والاحتفال بالذكرى السنوية لمنظمة المرأة في الطيران، ومنتدى قادة المطارات العالمية يناقش أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة الطيران العالمية من قبل 40 متحدثاً تم انتقاؤهم من أنحاء العالم.

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