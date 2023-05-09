25 % حصة العقار بمحفظة استثمارات «الصكوك الوطنية»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أفاد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن القطاع العقاري يستحوذ على أكثر من 25 % من إجمالي محفظة استثمارات المجموعة التي تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم.

وعلى هامش إطلاق مشروع «399 هيلز بارك» بقيمة مليار درهم من قبل «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، أوضح العلي في تصريحات صحفية أن المجموعة، وفي ظل استراتيجيتها لتنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر مع تحقيق أفضل العوائد، تستثمر في 3 مجالات ضمن القطاع العقاري، تشمل العقارات المدرة للدخل، وذلك من خلال الاستحواذ على وحدات جاهزة ومؤجرة بما يشمل الفلل أو الأبنية بما يقدم عوائد مستدامة، بالإضافة إلى التطوير العقاري الذي يشمل مجموعة من المشاريع بما فيها سكاي كورتس و«كاسا فاميليا» و«كازا فلوريس» وشقق «إيدن» في موتور سيتي وأبراج سكاي كورتس وفيلات الأندلس والعديد من الأصول الأخرى إلى جانب مشروع 399 هيلز بارك في منطقة دبي هيلز استيت.

علماً أن الشركة حققت مبيعات فاقت 6 مليارات درهم من مشاريع التطوير العقاري التي أطلقتها حتى الآن، ومع إطلاق مشروع «399 هيلز بارك الجديدة»، تبلغ قيمة محفظة التطوير العقاري للمجموعة 3.8 مليارات درهم.

تنوع الاستثمارات

أما المجال الثالث فيتجسد في المحافظ العقارية بما يشمل استثمارات في صندوقين للاستثمار العقاري «ريت» في دبي، بالإضافة إلى محافظ مدرة للدخل في الولايات المتحدة تتنوع استثماراتها في المرافق اللوجستية والمكاتب والوحدات السكنية وسكن الطلاب.

ولفت العلي إلى أن استراتيجية الاستثمار العقاري للمجموعة تتسم بالمرونة بما يواكب مستجدات ومتطلبات السوق، كاشفاً أن «الصكوك الوطنية» تبحث التوسع في مشاريع التطوير العقارية في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات أيضاً مع شركاء بالتوازي مع الاستمرار في استكشاف المزيد من الفرص ذات الأفكار الجديدة والنوعية.

كما تمتلك حالياً 3 قطع أراضٍ، 2 منها في دبي والأخرى في جزيرة الريم بأبوظبي، ويمكن تطوير مشاريع جديدة في هذه الأراضي سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع مطورين آخرين، ويتم أيضاً بحث الدخول في شراكات مع جهات مالكة للأراضي بهدف تطوير مشاريع عقارية بما يشمل مجمعات للفلل وغيرها.

399 هيلز بارك

وأشار العلي إلى أن مشروع «399 هيلز بارك» المقرر إنجازه في الربع الأخير من العام 2025، وحدات سكنية ذات مساحات أوسع من متوسط مساحات الشقق في السوق مع أسعار تنافسية، إذ تبدأ مساحات الشقق ذات الغرفة واحدة من 915 قدم مربعة - 1255 قدم مربعة، مقارنة بـ 750 قدم مربعة متوسط مساحات ذات الفئة من الشقق في السوق، فيما تبدأ الأسعار من 1700درهماً للقدم مربعة مقارنة بـ 1920 درهماً متوسط سعر القدم المربعة في المشاريع السكنية بمنطقة دبي هيلز بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما أن متوسط رسوم الخدمات أدنى من المعدل في مجمع دبي هيلز استيت، وبالتالي يتيح المشروع للمستثمرين تحقيق عوائد إيجارية أعلى نسبياً بمستويات تصل إلى 7 ــ 8 %، ويمكن أيضاً تحويل الشقق في المشروع إلى بيوت عطلات بعوائد أكبر. كما بدأت أعمال الحفر والأساسات بما يشكل 10 % من إجمالي أعمال المشروع قبل إطلاق المبيعات.

ويقدم المشروع للمستثمرين خطة دفع جذابة تساعد من خلال دفعة مقدمة بنسبة 10% فقط، والثانية بنسبة 30 % خلال مراحل البناء، وتتم تسوية النسبة المتبقية البالغة 60 % عند التسليم.

وقد قامت الوطنية للعقارات باعتبارها الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية من تسليم ما يزيد على 3200 شقة سكنية وفيلا فاخرة وعدد من مساحات التجزئة، وطورت أيضاً من المشاريع بما في ذلك «كاسا فاميليا» و«كازا فلوريس» و«الأندلس».

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