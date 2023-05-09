4 آلاف زائر من 20 دولة بمعرض المطارات في دبي اليوم

المصدر: (دبي - وام)

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تنطلق في دبي اليوم أعمال الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام ليعرض النطاق الأوسع على الإطلاق من التقنيات الجديدة والابتكارات ذات الصلة باستدامة المطارات والرقمنة والتنقل الجوي الحضري ما يمثل تعافياً شبه تام من الرياح المعاكسة التي نجمت عن جائحة «كوفيد 19».

ويحظى المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة بمشاركة 150 شركة من 20 بلداً وحضور ما يزيد على 4 آلاف زائر تجاري من أكثر من 20 دولة علاوة على استضافة الدورة الثانية والعشرين 100 مشترٍ من أكثر من 20 بلداً ووجود أربعة أجنحة دولية تشمل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا.

وتتضمن الفعاليات المتزامنة مع المعرض أربعة معارض ومؤتمرات متخصصة منتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط ومنتدى قادة المطارات العالمية والاحتفال بالذكرى السنوية لمنظمة المرأة في الطيران، ومنتدى قادة المطارات العالمية يناقش أحدث التطورات والاتجاهات في صناعة الطيران العالمية من قبل 40 متحدثاً تم انتقاؤهم من أنحاء العالم.

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