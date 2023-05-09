28 ألف مشارك بمعرض الترفيه 23 الجاري

المصدر: دبي – البيان

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كشفت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات، عن استضافة قمة السبا والعافية ضمن فعاليات معرض الترفيه الممتدّ من 23 وحتى 25 مايو 2023 والذي تنظمه الشركة، إذ سيجتمع قادة قطاع السبا والعافية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم في دبي، وفي مقدمتهم تكنو جيم وماتريكس وكروس أوفر لودج، لاستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية وحلول الاستدامة.

وتجمع معارض الفنادق ووركسبيس وإندكس المنعقدة في موقع معرض الترفيه نفسه ضمن مركز دبي التجاري العالمي 28 ألف مشارك من أبرز خبراء القطاع على مدار ثلاثة أيام، وتركز قمة السبا والعافية 2023 على وضع خطط استراتيجية قائمة على التكامل بين حلول التكنولوجيا المصممة لخدمة المستهلكين وتقنيات تعزيز الاستدامة.

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