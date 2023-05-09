«عالم القهوة - دبي» يطلق دورته الثالثة يناير 2024

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دي إكس بي لايف (DXB Live)، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، موعد انطلاق الدورة الثالثة من معرض عالم القهوة - دبي، (World of Coffee - Dubai)، الذي تنظّمهُ بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024، في قاعات زعبيل 4، 5، 6 في مركز دبي التجاري العالمي، بزيادة 50 % في المساحة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية للمعرض، التي أقيمت في شهر يناير الماضي، واجتذبت أكثر من 10,000 زائر متخصص، و1,500 شركة عارضة وعلامة تجارية من 44 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: «يُمثّل معرض عالم القهوة – دبي، حدثاً سنوياً مهماً على أجندة الفعاليات العالمية، وتواصل دبي من خلاله تعزيز مكانتها كمركز إقليمي مهمّ لهذه الصناعة العالمية».

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