تدشين «عزيزي فيستا» بدبي للاستوديوهات

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «عزيزي»، المطور العقاري الخاص في الإمارات، مشروعها «عزيزي فيستا» في مدينة دبي للاستوديوهات، ويتألف المشروع المقرر إنجازه في الربع الأخير 2024، من استوديوهات وشقق بغرفة واحدة وغرفتين، وتبدأ أسعار الوحدات من 585 ألف درهم، مع توفير خطط سداد بواقع (40/‏60).

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «نحتفل اليوم بإطلاق مشروع مثير آخر هذا العام، وهو «عزيزي فيستا» في مدينة دبي للاستوديوهات. وهو مشروع عالمي آخر إلى هذه المنطقة الجديدة والعصرية في دبي. وسيستهوي المشروع الجديد الموظفين الشباب وعائلاتهم، لما يوفره من اتصال سهل لمختلف أرجاء الإمارة، كما يعدّ ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب المدينة».

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