إطلاق برج «دي جي 1» على قناة دبي المائية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة «دار غلوبال»، المطور العقاري للعقارات الفاخرة في دبي، برج «دي جي 1» «DG1» في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي، ويرتفع البرج 20 طابقاً، ويتضمن 221 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، تناسب أنماط المعيشة المتنوعة للسكان.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»: «برج «دي جي 1»، يعد أول مشاريعنا السكنية الفاخرة، التي تحمل علامتنا التجارية، فهو ليس مجرد مبنى تقليدي في منطقة الخليج التجاري، بل يمثل رؤيتنا للمعيشة الفاخرة، نحن فخورون بإرساء معايير جديدة في المساكن الفاخرة في دبي، وإطلاق علامتنا التجارية المميزة، من خلال «دي جي 1».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز