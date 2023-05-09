«الياه سات» تسجل إيرادات فصلية قياسية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، أمس نتائجها المالية للربع الأول حيث حافظت على النمو المتواصل في الإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الدخل، بنسبة 2% و4% و35% على التوالي، وعلى أساس سنوي وارتفعت الأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الدخل المُطبع 8% و46% على التوالي.

ووصلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 369 مليون درهم للمرة الأولى في تاريخها، ما يعكس بالأساس قوة أداء الشركة، وبخاصة قطاع «الحلول المُدارة»، إذ سجل نمواً كبيراً في إيراداته بنسبة 29% على أساس سنوي، وصولاً إلى 72 مليون درهم (20 مليون دولار).

وحافظ قطاع «البنية التحتية»،على تحقيق عوائد مستقرة ووصلت إيراداته إلى 220 مليون درهم بزيادة 1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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