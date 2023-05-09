مليارا درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، ملياري درهم، مع 561 مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 425 مليون درهم، و525 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وتليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في الحبية الأولى. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في نخلة جميرا أهمَ المبايعات.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 74 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

وسجلت الرهون 173.8 مليون درهم ومنها 20 رهن أراضٍ بقيمة 25.47 مليون درهم و81 رهن فلل وشقق بقيمة 148.33 مليون درهموتم تسجيل 24 هبة بقيمة 54.14 مليون درهم.

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