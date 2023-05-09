3 أيقونات معمارية جديدة في دبي بتكلفة 1.9 مليار درهم

المصدر: دبي – بشار باغ

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أطلقت دبي، أمس، 3 مشروعات عقارية جديدة، بتكلفة نحو 1.9 مليار درهم، وما يناهز 783 شقة سكنية، فيما يشهد القطاع العقاري في الإمارة زخماً متزايداً بفضل ما يزخر به من أساسات متينة وفرص واعدة.

وأطلقت شركة الوطنية العقارية، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، أمس، مشروع 399 هيلز بارك بقيمة مليار درهم في منطقة دبي هيلز استيت، ويضم المشروع 399 شقة سكنية.

كما أطلقت شركة دار جلوبال، مشروع البرج السكني «دي جي 1» في منطقة الخليج التجاري على قناة دبي المائية ويتضمن 221 وحدة سكنية بتكلفة نحو 740 مليون درهم.

وطرحت شركة عزيزي للتطوير العقاري مشروع «عزيزي فيستا» في مدينة دبي للاستوديوهات والذي يضم 163 شقة بقيمة تناهز 175 مليون درهم.

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