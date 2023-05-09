عمومية «أمان» تقرّ استمرارية عمل الشركة

المصدر: (دبي- البيان)

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أقرت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها، وفقاً لمتطلبات المادة رقم 309 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أنه تم خلال الاجتماع إعادة تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وهم كلٌ من: «عز الدين بن زغيبة رئيساً، ومحمد عبد الحكيم محمد زعير عضواً وأمين الهيئة، وموسى طارق الخوري عضواً». كما تمت الموافقة على تعيين «جرانت ثورنتون» كمدققي الحسابات للسنة المالية 2023، وتحديد مبلغ 450 ألف درهم إضافة إلى الضريبة نظير أتعابهم.

وتم خلال الاجتماع، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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