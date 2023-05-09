إشادة عالمية بضوابط الإمارات للأصول الافتراضية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أشاد برايان آرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس» منصة التداول والاستثمار في العملات المشفرة، في مقابلة مصورة أخيراً مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، بجهود دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي بتأسيس ضوابط وقواعد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة.

وقال التقرير الذي بثته الشبكة الإخبارية، إن دولة الإمارات كان لها السبق عالمياً في وضع وتأسيس ضوابط وقواعد للأصول الافتراضية والعملات المشفرة، ودبي تحظى بالعديد من المقومات التي تجعل منها مدينة جاذبة للشركات الرقمية للاستثمار في المجال، مؤكدةً نفسها كمنصة تتيح الوصول لخدمات تلك الشركات لمنطقة الشرق الأوسط، تبعاً للبنية التحتية الرقمية التي تتمتع بها.

وأفاد التقرير نقلاً عن آرمسترونغ أثناء المقابلة التي جاءت خلال تواجده في مدينة دبي، بأن الإمارات مركز تكنولوجي بغاية الأهمية ويمكن الاستثمار فيه بشكل كبير بالنسبة لأهداف الشركة الأمريكية داخل منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن الدولة يعود لها كل الفضل في التأسيس لـ«كتاب قواعد واضح وشامل» لهذه التكنولوجيا المشفرة التي تعد إحدى التقنيات المهمة والجديدة ضمن الجهود العالمية لزيادة الحرية الاقتصادية، بحيث يمكن لكل من في العالم الاستفادة من هذه النقلة.

وفي معرض تصريحاته المصورة، قال آرمسترونغ إن الإمارات يعود لها كل الفضل لتكريس جهودها والتزامها بتنظيم مسألة العملات الرقمية، قائلاً: تستحق الإمارات جزيل الثناء لكونها تعمل على ضفتين، الأولى لدفعها وتسييرها الأعمال للأمام واحتضانها لهذه التكنولوجيا وآفاقها المحتملة، وثانياً لوضعها أسساً وقواعد منظمة وموثوقاً بها، وكل ذلك لحماية المستهلك، وهو ما يمكن الإشارة له لتأسيسها لسلطة لتنظيم الأصول الافتراضية، مكرسة للتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس»، تتبدى الإمارات كمركز تكنولوجي بغاية الأهمية يمكن الاستثمار فيه بشكل كبير للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

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