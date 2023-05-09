«خزنة داتا سنتر» تستثمر 917 مليون درهم بمركز بيانات في مصر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «خزنة داتا سنتر»، أكبر شبكة لمراكز البيانات واسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، عن خططها لدخولها السوق المصرية بالتعاون مع مجموعة «بنية» المتخصصة في تزويد الحلول المتكاملة والتحوّل الرقمي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لإنشاء أول مركز بيانات حديث واسع النطاق في مصر، وبتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار (917 مليون درهم)، وذلك في منطقة المعادي التكنولوجية، أول منطقة استثمارية متخصّصة في مصر.

تمّ توقيع مذكرة تفاهم - لتوفير مساحة ملائمة لمركز البيانات الجديد في منطقة المعادي التكنولوجية - من قبل أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، وحسن النقبي الرئيس التنفيذي لـ«خزنة داتا سنتر»، وعمرو أبو علم رئيس مجلس إدارة منطقة المعادي التكنولوجية، بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومريم خليفة جمعة محمد الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية.

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