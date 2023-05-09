ولي عهد الشارقة يكرّم الفائزين بجائزة المالية العامة

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك في مسرح قصر الثقافة بالشارقة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، عقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، شاهد بعدها سموه والحضور عرضاً مصوراً تعريفياً عن الجائزة، ألقى بعدها سالم يوسف القصير رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، كلمة قال فيها: «يسُرنا أن نكرم اليوم كوكبة من الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة، التي جاءت بـ 17 فئة، ما لقي إقبالاً عربياً لافتاً، في ظل عقد وتنظيم عدة ورش وندوات تعريفية بالجائزة في عدد من الدول العربية، بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة».

ولفت رئيس مجلس أمناء الجائزة إلى أنها تعتبر الأولى من نوعها عربياً، وهي تُعنى بتمكين قطاع المالية، ليكون رافداً للتنمية المستدامة في الدول العربية، من خلال قياس وتقييم مستمر للالتزام بمعايير التميز المرتبطة بالقطاع المالي على مستوى المؤسسات الحكومية في الدول العربية.

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