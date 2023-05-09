«فيرتف» تدشن توسعة لمصنعها في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أعلنت شركة «فيرتف – Vertiv» المزود لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرار الأعمال، عن تدشين التوسعة الجديدة لمصنعها في إمارة رأس الخيمة بهدف دعم أعمالها في مجال إنتاج حلول وحدات الطاقة المتكاملة (IMS)، والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض وأنظمة توزيع ونقل الكهرباء.

وتستحوذ المنشأة على أهمية كبيرة بشبكة التصنيع الخاصة بشركة «فيرتف» لدعم عملياتها التجارية في العالم، إذ تتمتع بموقع استراتيجي يخولها تلبية متطلبات العملاء بالشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا وجنوبي آسيا. ويعد الموقع امتداداً لمصنع E+I Powerbar Gulf الحالي، ما يوفر مساحة داخلية إضافية تبلغ 5700 متر مربع سيتم استخدامها منطقة للإنتاج وإنجاز العمليات المكتبية.

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