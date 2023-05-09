«هايتك دبي 2023» يبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل الضيافة

المصدر: (دبي – البيان)

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أعلنت شركة هوسبيتاليتي فاينانشيال أند تكنولوجي بروفيشنالز، عن إقامة مؤتمر ومعرض تكنولوجيا قطاع الضيافة هايتك دبي لعام 2023، أكبر مؤتمر متخصص بالتحول التكنولوجي لمساحات قطاع الضيافة في العالم، وذلك يومي 23 و24 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي. ويسلط المؤتمر الضوء هذا العام على دور الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل قطاع الضيافة.

ويُقام المؤتمر في إطار فعاليات معرض الفنادق الممتدّ لثلاثة أيام، ويجمع عدداً من القادة في مجالي التكنولوجيا والضيافة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، لاستعراض توجهات التكنولوجيا الناشئة الجديدة، التي أصبحت ضرورية لمواكبة تطلعات العملاء والضيوف، إلى جانب تحقيق أهداف الاستدامة، وتعزيز تنافسية القطاع، واستقطاب المواهب والحفاظ عليهم.

وقال كارسون بوث، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة هوسبيتاليتي فاينانشيال أند تكنولوجي بروفيشنالز، المنظمة لمؤتمر هايتك: «يرى صنّاع القرار في قطاع الضيافة، أن التكنولوجيا تمثل عاملاً أساسياً لتحقيق التحول الرقمي على مستوى القطاع. ولا يقتصر دور التكنولوجيا على توفير خدمات الحجز والأنظمة التشغيلية، بل أصبحت جزءاً رئيساً من استراتيجيات الأعمال، ما يؤكد أهمية المؤتمر».

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