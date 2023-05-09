10 مليارات درهم الاستثمارات الحالية في مدينة «مصدر»

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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تجاوز رصيد الاستثمارات المتراكم حالياً في مدينة «مصدر» حاجز 10 مليارات درهم، وفق الرئيس التنفيذي أحمد باقحوم، الذي أشار إلى تنامي جاذبية المدينة في استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن الابتكار والاستثمارات النظيفة ومواصلة «مصدر» خطط تنويع أوجه الاستثمار، مشيراً إلى استهداف معدل نمو في حجم الاستثمار ما بين 10 إلى 20%، خلال العام الجاري مع تسارع كبير، تعكسه تنامي مكانة الدولة على صعيد الاقتصاد المستقبلي المستدام.

شركات مسجلة

وأضاف في تصريحات صحفية أمس في أبوظبي: أن عدد الشركات المسجلة في المدينة حالياً أكثر من 1100 شركة، منها شركات عالمية مثل «سيمنز» ولوكهيد مارتن ومقرات عدد من المؤسسات العالمية مثل وكالة الطاقة المتجددة «ايرينا»، إلى جانب عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتطلع أيضاً لزيادة عدد الشركات، ضمن نسب النمو المخططة، التي تصل إلى 15%.

وأشار إلى تخصيص ما يزيد على 1.2 مليار درهم خلال عامي 2023 و2024 كونها ميزانية لخطة تطوير عمراني، لتعزيز مساحة المدينة البالغة 6.4 كيلو مترات مربعة، منها إنجاز مشروعين، يوفران 80 ألف متر مربع من المساحات المكتبية هما مشروع «ذا لينك» و«مصدر سيتي سكوير» الهادفان لتطوير مباني صفرية الطاقة، حيث تشهد الحجوزات المسبقة عليها نسباً تفوق المخطط، كما تتضمن خطة التطوير إلى جانب القيام ببعض أعمال البنية التحتية، وبعض المباني المخصصة لمؤتمر المناخ وتستهدف «مصدر» تعزيز ريادتها كونها منظومة للمباني المستدامة الأكبر من نوعها في العالم، إلى جانب التعزيز المستقبلي للمساحات المتاحة للاستثمارات والشركات مع ارتفاع نسبة الإشغال الحالية في المباني القائمة إلى 99 %، بما يعزز من الحاجة لمزيد من المرافق العقارية، حيث تدخل بعض المباني التشغيل في أكتوبر المقبل.

تسهيلات وحوافز

وأضاف: تحرص «مصدر» على تطوير التسهيلات والحوافز، بما يتواكب مع احتياجات المستثمرين وتغيرات توجهات رؤوس الأموال، وتعمل من خلال الشراكة مع «بي بي» لمواصلة دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا والأبحاث في الطاقة المتجددة لتوفير حوافز مادية وإجرائية، تسرع من وتيرة إطلاق ونمو المشاريع الصغيرة على وجه الخصوص.

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