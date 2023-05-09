45 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تصريحات لـ«البيان»، أهمية ملتقى الاستثمار السنوي، مشيراً خلال فعالية خاصة تحت عنوان «الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة»، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ، أن الاتفاقية حققت إنجازاً كبيراً ظهر جلياً خلال الأشهر الـ11 منذ تنفيذها.

وأوضح أن حجم التجارة الثنائية بين الجانبين وصل إلى 45.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 % عن الفترة نفسها قبل 12 شهراً.

منصة مهمة

من جانبه، أكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد لـ«البيان»، أن ملتقى الاستثمار يشكل منصة مهمة للترويج للبيئة الاستثمارية للإمارات، وأشار إلى أن الملتقى يستقطب مشاركات واسعة من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة مع الهند تعتبر من أكثر الاتفاقيات التجارية استخداماً من قبل القطاع الخاص، ومشددا على ارتفاع نسبة النمو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وأضاف أن الربع الأول من عام 2023 شهد نسبة نمو مرتفعة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك نوعية معينة من الصادرات لم تكن موجودة من قبل بين البلدين، مثل قطع غيار الطيران، وبعد الاتفاقية ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إلغاء الرسوم الجمركية. وهناك إقبال كبير من الهند على المنتج الإماراتي، لذلك، ارتفعت صادرات الإمارات إلى الهند من الحديد والألمنيوم وغيرهما.

وقال إن الاتفاقية تسهم في دعم الأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود شراكات واتفاقيات بين شركات إماراتية وهندية للاستثمار بقطاع الأمن الغذائي.

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