342 مليون درهم صافي أرباح «العربية للطيران» بزيادة %17

المصدر: الشارقة - البيان

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سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 342 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023 بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع 291 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2022. وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها 1.42 مليار درهم، بارتفاع قدره 27% مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي.

وواصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز ريادتها في مجال الطيران الاقتصادي. وتعكس النتائج المالية القوية التي حققتها العربية للطيران في الربع الأول من هذا العام التزام الشركة في مواصلة تقديم أداء تشغيلي قوي، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 3.9 ملايين مسافر في الربع الأول 2023 عبر مراكز عملياتها السبعة في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، وذلك بارتفاع نسبته 59% مقارنةً بعدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي. وارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 بنسبة 8% مسجلاً معدلاً وقدره 85%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»:

نستمر في «العربية للطيران» بتنفيذ خططنا التوسعية، ودخول أسواق جديدة، وتوفير خدماتنا المدفوعة بالقيمة المضافة إلى قاعدة عملائنا المتنامية والمجتمعات التي نسير رحلاتنا إليها، إلى جانب تزويدهم بعروض السفر الجوي الموثوقة وبأسعار معقولة. وخلال الربع الأول تمت إضافة 9 وجهات انطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان لتوفر خدماتها بأسطول من 68 طائرة جديدة إيرباص A320 و A321.

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