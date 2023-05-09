31 % ارتفاع الإيرادات الفصلية لـ«إنفيكتوس للاستثمار»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار، المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، والذي انتهى بتاريخ 31 مارس 2023. وشهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات الفصلية بنسبة 31 %، لتصل إلى 2,3 مليار درهم. وبلغت قيمة الأرباح الفصلية في أفريقيا 1,7 مليار درهم، بينما وصلت إلى 489 مليون درهم في الشرق الأوسط بمعدل نمو 48.5 %.

وقال أمير داوود عبداللطيف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: «نمت سلة منتجاتنا منذ العام الماضي، لتشمل حبوب فول الصويا والذرة والشعير وزيت دوار الشمس. كما قمنا بتوسيع أنشطتنا التجارية لتشمل أسواقاً جديدة، معظمها في أفريقيا، ومنها: الجزائر وموزمبيق ومصر وكينيا وتنزانيا والمغرب، بالإضافة إلى تركيا وغيرها من الأسواق العالمية».

وأضاف: قمنا بتطوير خطة شاملة لمواصلة تنويع عملياتنا وأسواقنا عام 2023.

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