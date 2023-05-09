«مصرف أبوظبي الإسلامي» وكيلاً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تعيينه كونه مصرفاً وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، الذي أطلقته الحكومة الاتحادية من خلال وزارة المالية، بهدف إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتحظى بموافقة الهيئة العليا الشرعية لدى المصرف المركزي.

وأصدرت الحكومة الاتحادية برنامجاً لإصدار سندات خزينة تقليدية، وتقوم الآن بتقديم صكوك خزينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبدأ برنامج سندات الخزينة التقليدية في أبريل من العام الماضي، بمشاركة 6 بنوك بهدف بناء عوائد مقومة بالعملة المحلية، كما يوفر البرنامج للمستثمرين فرصة منخفضة المخاطر للاستثمار بالعملة المحلية لفترات متوسطة وطويلة الأجل.

وقال عبد القادر كنعاني، رئيس إدارة الخزينة بالمصرف: توسيع نطاق البرنامج ليشمل الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، الموافق عليها من قبل الهيئة العليا الشرعية، تطور مهم. والتعيين يتيح لنا أن نخصص صكوكاً لمتعاملي المصرف والمستثمرين المؤهلين بالسوق الثانوية.

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