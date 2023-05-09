763 مليوناً أرباح كهرباء ومياه دبي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) نتائجها المالية الإجمالية للربع الأول من العام الجاري، حيث حققت الهيئة إيرادات ربع سنوية بلغت 5.44 مليارات درهم بزيادة قدرها 7.3 %، وأرباحاً صافية بلغت 763 مليون درهم بزيادة قدرها 10.4 %، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الاثني عشر شهراً الماضية 27.7 مليار درهم وصافي الربح 8.1 مليارات درهم.

وجاءت زيادة الإيرادات بنسبة 7.3 % لتصل إلى 5.44 مليارات درهم مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث ارتفع نمو الإيرادات الفصلية لخدمات الكهرباء بنسبة 7.2 %، ولخدمات المياه بنسبة 7 %، ولخدمات التبريد بنسبة 4.6 % وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 11.2 %.

ووصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 9.66 تيراوات ساعة مقارنة بـ9.17 تيراوات ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة قدرها 5.3 %. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من الطاقة خلال الربع الأول من 2023 أعلى من متوسط استهلاك الطاقة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغ المعدل الحراري للكهرباء والمياه (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة خلال الربع الأول 9,317 وحدة حرارية بريطانية /‏‏‏‏‏‏ كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 2.04 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

خلال الربع الأول من عام 2023، بلغ الطلب على المياه 32.3 مليار جالون إمبريالي، مقارنة بـ30.4 مليار جالون في عام 2022، بزيادة قدرها 6.25 %. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من المياه خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى من متوسط الاستهلاك في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقدمت الهيئة خدماتها إلى 1,169,713 متعاملاً، بزيادة 12,212 متعاملاً مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، و51,022 متعاملاً مقارنة بالربع الأول 2022.

تميز ونمو

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل في الهيئة مسيرة التميز والنمو المستدام مهتدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقد تجاوزت نتائج الهيئة في الربع الأول من عام 2023 توقعاتنا، بما يعكس النمو القوي الذي تشهده إمارة دبي. ونحن كلنا ثقة وتفاؤل بشأن أداء هيئة كهرباء ومياه دبي التشغيلي والمالي لعام 2023 وما بعده، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق عوائد مستدامة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي لمساهمي الهيئة».

وأضاف: تدعم جهود الهيئة أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل، فاستراتيجياتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية.

أبرز الإنجازات

وبنهاية الربع الأول، دشّنت الهيئة 4 محطات نقل جهد 132 كيلوفولت، و3 محطات جهد 33 كيلوفولت. كما انتهت الهيئة من تركيب 1,129,816 عداداً ذكياً للكهرباء (بزيادة 21,286 عداداً مقارنة بديسمبر 2022)، و1,010,924 عداداً ذكياً للمياه (بزيادة 14,007 عدادات مقارنة بديسمبر 2022).

وأضافت الهيئة 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وبنهاية الربع الأول، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية 14.6 جيجاوات منها 2.1 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة H التي تنفذها الهيئة في منطقة العوير 95.49%، فيما بلغت نسبة إنجاز المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا إلى 65.2 %. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للشركة من المياه المحلاة والتي تبلغ 490 مليون جالون يومياً.

قدرة إنتاجية مركبة

بنهاية عام 2030، تخطط الهيئة لأن تصل قدرتها الإنتاجية المركبة إلى 20 جيجاوات من الكهرباء و730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ومن بين 20 جيجاوات، تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي للحصول على 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ما يمثل نسبة 25 % من الإنتاج من المصادر المتجددة. وتخطط الشركة لإضافة الـ240 مليون جالون من القدرة الإنتاجية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز