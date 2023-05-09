تفاهم بين سياحة أبوظبي ومكتب المقيمين لاستقطاب المواهب

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقعت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما، بما يسهم في تسليط الضوء على مقومات أبوظبي الاستثنائية باعتبارها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.

وتهدف الاتفاقية إلى التعريف بالمميزات العديدة، التي يحظى بها المقيمون بالإمارة، بما في ذلك جودة ورفاهية الحياة، من خلال بنيتها التحتية الحديثة من مؤسسات تعليمية وأكاديميات وجامعات عالمية المستوى، إضافة إلى المرافق الطبية المتطورة، والمنظومة المزدهرة للأعمال وريادة المشاريع علاوة على تجاربها الترفيهية والسياحية الفريدة والمتنوعة.

وتسعى هذه الشراكة إلى استكشاف فرص التعاون وتوحيد الجهود لاستقطاب المزيد من المواهب العالمية، للاستفادة من تأشيرات الإقامة الطويلة في الإمارة، ومن ضمنها تأشيرة الإقامة الذهبية، التي تتيح للمقيمين وعائلاتهم الاستقرار والعمل لمدة تصل إلى 10 سنوات في أبوظبي.

وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: نقوم في مكتب أبوظبي للمقيمين باستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، وذلك بالترويج لجودة الحياة وما تقدمه أبوظبي للمقيمين، لنؤكد معاً المقومات الفريدة، التي تتمتع بها الإمارة وتجعلها وجهة جاذبة لأصحاب المواهب في مجالات الفنون والثقافة، وأولئك الذين يسهمون في المشهد الفني والثقافي، الذي تزخر به إمارة أبوظبي، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية في الإمارة، كما ينسجم دور السياحة مع مساعينا المتواصلة لتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات العالمية والاستثنائية في مجال الفن والثقافة، وذلك بوجود نخبة من الموهوبين العالميين الذين تحتضنهم الإمارة.

وقال سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: نسعى إلى حماية موارد أبوظبي الثقافية والسياحية، والارتقاء بها، ونتبنى مبادرات عديدة لتحقيق هذه الأهداف، عبر استقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب العالمية المتخصصة بمختلف قطاعات الأعمال والصناعات الإبداعية للإقامة بأبوظبي، وضمان حصول القادمين لتطوير مسيرتهم المهنية الناجحة في الإمارة على أعلى مستويات جودة الحياة والرفاهية.

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