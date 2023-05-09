«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف طاقتها لتلبية الطلب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت «الإمارات للشحن الجوي» طائرتي بوينج 747-400F إلى أسطولها، ما يعدّ دليلاً على ثقتها القوية بمستقبل سوق الشحن العالمي رغم البيئة المتقلبة حالياً. وتتوقع ذراع الشحن في طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، انضمام 15 طائرة شحن أخرى إلى أسطولها من الطلبات المعلنة، وبرنامج تحويل طائرات الركاب، إضافة إلى زيادة سعة عنابر الشحن على طائرات الركاب الجديدة، بدءاً بطائرات إيرباص A350 أواخر صيف 2024، متبوعة بطائرات بوينج 777-X في العام التالي.

وعلى مدى العقد المقبل تتوقع «الإمارات للشحن الجوي» مضاعفة سعتها الحالية، وإضافة أكثر من 20 وجهة جديدة إلى شبكة خطوطها، وتوفير مزيد من المرونة والخدمات لعملائها، من خلال أسطول يضم أكثر من 300 طائرة عريضة البدن، تضم بوينج 777 وبوينج 777F وبوينج 747-400F وإيرباص A350 وإيرباص A380.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: رغم أن التقلبات الحالية في السوق قد تجعل الآخرين يترددون، إلا أن الإمارات للشحن الجوي تمضي في خططها بكامل قوتها إلى الأمام. وتظهر التوقعات متوسطة إلى طويلة المدى للشحن الجوي العالمي مساراً تصاعدياً بنمو يتراوح بين 3% - 5%، وإذا ما جمعنا بين استراتيجية دبي لمضاعفة تجارتها الخارجية، حيث ستلعب الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط دوراً كبيراً، والأنشطة الاقتصادية في الأسواق في مناطق الخليج وغرب آسيا وأفريقيا، فإن فرصة الإمارات للشحن الجوي تبدو واضحة ومؤكدة.

وأضاف: «توفر لنا الطائرتان المستأجرتان سعة فورية، بينما ننتظر استلام 5 طائرات 777F جديدة في عامي 2024 و2025، و10 طائرات بوينج 777-300ER من برنامجنا لتحويل طائرات الركاب على مدى السنوات الخمس المقبلة، ونرى على الرغم من ذلك أن هذه الطائرات الإضافية لن تكون كافية، وسنوسع نطاق برنامجنا لتحويل الطائرات بسرعة وكفاءة إذا احتجنا إلى ذلك».

وتعزز طائرتا بوينج 747-400F المستأجرتان على أساس عقد شامل الأسطول العامل والمكون من 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F، وتعملان حالياً إلى شيكاغو 3 مرات أسبوعياً، وإلى هونغ كونغ 9 مرات في الأسبوع.

واختتم بالقول: «تتيح لنا الطائرات الجديدة إمكانية توسيع شبكة الشحن، وتعزيز الاتصال بشبكة طيران الإمارات الرئيسية، ويمنحنا مزيج الأسطول مزيداً من المرونة لخدمة عملائنا بشكل أفضل، كما نستثمر في تطوير منتجات جديدة وتسريع الرقمنة والابتكارات التكنولوجية، وطموحنا أن نقود السوق في تقديم حلول متخصصة سريعة وموثوقة ومرنة وفعالة، ونعد بالمزيد.

وأطلقت «الإمارات للشحن الجوي» الأسبوع الماضي حملة إعلانية إبداعية تعرض «كيف يعمل العالم بتميز دائم مع الإمارات للشحن الجوي». وهي ذراع الشحن في طيران الإمارات، وتنقل عبر مركزها الحديث في دبي، البضائع إلى أكثر من 150 وجهة، ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست، وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من جميع طائرات البوينج 777 والإيرباص A380، و11 طائرة شحن 777F وطائرتي شحن 747-400F.

وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» محطتي شحن حديثتين في مركزها الرئيسي بدبي، وتوفر أوقات عبور للبضائع، لا تتجاوز 3 ساعات، وتقدر الطاقة الإجمالية للمحطتين بمليون طن سنوياً، مع إمكانية رفعها إلى 1.3 مليون طن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز