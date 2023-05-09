سوق السفر العربي استقطب 40 ألف زائر ومشارك

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق السفر العربي 2023، الذي اختتم فعالياته الخميس في دبي، حضور أكثر من 40,000 شخص، بمن فيهم 30,000 زائر، حيث سجل معرض هذا العام زيادة سنوية، بـ29 % بعدد الحضور مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، وزيادة بـ5 % عن نسخة 2019 من المعرض ما قبل الجائحة، ما يدل على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

وشهد سوق السفر العربي 2023 مشاركة أكثر من 2100 شركة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، لاستكشاف كيف يمكن للصناعة أن تضمن السفر المستدام للأجيال القادمة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام «العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر».

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: أنا وجميع زملائي مسرورون للغاية، لأن العديد من المهنيين والمتخصصين في قطاع السياحة قد تمكنوا من الانضمام إلينا في دبي، للاحتفال بالنسخة الثلاثين من المعرض، وتسليط الضوء على رحلة قطاعنا المستمرة نحو الوصول إلى صافي صفر، حيث تجاوزت أعداد المشاركين والزوار لنسخة هذا العام أرقام فترة ما قبل الجائحة، وهو أمر مشجع للغاية ومؤشر قوي على أن صناعة السفر في الشرق الأوسط قد عادت إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد.

وشهد المعرض، الذي استمر على مدى أربعة أيام، انعقاد عدد من الأحداث الخاصة على جدول الأعمال، حيث فازت هيلتون بجائزة الجناح المستدام، إذ تم اختيار العلامة التجارية للضيافة من قبل لجنة مستقلة من الحكام لقرارها استخدام مورد محلي في إنشاء جناحها، بالإضافة إلى التزامها بإعادة استخدام المواد قدر الإمكان على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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