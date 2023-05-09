عروض خاصة من الاتحاد للطيران للسفر إلى لشبونة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تبدأ الاتحاد للطيران رحلاتها الموسمية إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، في 18 مايو، مع عروض خاصة على أسعار التذاكر، تستمر حتى 17 مايو، للسفر بين 18 يونيو و5 أكتوبر.ويمكن الاستفادة من هذه العروض لزيارة المدينة القديمة الفريدة، وما تتمتع به من ثقافة غنية وقلاع تاريخية وحياة ليلية مفعمة بالنشاط والدفء وحسن الضيافة، بأسعار تذاكر تبدأ من 2995 درهماً على الدرجة السياحية، و14995 على درجة الأعمال.

وقال أريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: مع انطلاق رحلاتنا الموسمية إلى لشبونة نقدم لضيوفنا أسعاراً مخفضة لزيارة واحدة من أقدم الدول في أوروبا، وسماع القصص الملحمية للإمبراطورية العريقة، وتذوق ألذ الحلويات التي تشتهر بها البلاد.

ومع حلول الصيف يمكن للمسافرين، الذين يتطلعون لقضاء عطلة صيفية مميزة في العاصمة البرتغالية، حجز واحدة من الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد، وسيتم تشغيل هذه الرحلات على طائرات بوينغ 787، التي تعتبر الأكثر تطوراً في العالم، مع أوقات رحلات مناسبة ورحلات وصل سلسة إلى وجهات مختلفة على شبكة الوجهات الدولية الخاصة بالاتحاد، وإلى جانب إطلاق خدمة الرحلات إلى لشبونة تعتزم الاتحاد استئناف رحلاتها الموسمية الصيفية إلى مالقة المدينة الساحلية الإسبانية، وجزيرة ميكونوس اليونانية.

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