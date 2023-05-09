مطار الشارقة يشارك بمعرض أوروبا للشحن

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض أوروبا للشحن الجوي 2023؛ أكبر معرض للشحن الجوي في العالم، الذي يقام في مدينة ميونيخ الألمانية من اليوم حتى الجمعة المقبل.ويترأس وفد الهيئة المشارك في المعرض الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، يرافقه عدد من ممثلي الإدارات في الهيئة.وتستعد الهيئة لعقد اجتماعات عدة على هامش المعرض مع أبرز صناع القرار، ورواد صناعة الشحن الجوي والخبراء حول العالم، بهدف تبادل التجارب.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي: يشكل المعرض منصة دولية بارزة وملتقى مثالياً لتطوير الأعمال، وتعزيز علاقات التعاون والشراكات، حيث يجتمع نخبة من ممثلي صناعة الشحن الجوي والفاعلين، وصناع القرار في قطاع الطيران، كما يحظى المعرض بإقبال متزايد سواء من قبل العارضين أو الزوار. و يمثل المعرض بالنسبة لنا بوابة العبور إلى أسواق جديدة، ولا سيما في أوروبا.

وحقق المطار نمواً ملحوظاً في إجمالي مناولة الشحن الجوي خلال العام الماضي، إذ تمت مناولة أكثر من 170 ألف طن، بنمو 21.20 % مقارنة بنحو 140 ألف طن، خلال 2021.

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