جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون مع هامبورغ لتطوير الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تعمل عن كثب مع شركاء دبي التجاريين، وتبذل الجهود وتطور باستمرار خدماتها الذكية للتجار والمسافرين، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال استقبال المدير العام لجمارك دبي في المقر الرئيسي لجمارك دبي وفداً من مكتب الجمارك الرئيسي في هامبورغ، برئاسة مايكل شريدر، مدير مكتب الجمارك الرئيسي في هامبورغ، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات.

وقال: لدينا في جمارك دبي رؤية استشرافية، حيث تحرص الدائرة على تحسين برامجها وأنظمتها التكنولوجية، بما يتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة في العالم، لافتاً إلى أنه رغم القدرات الكبيرة لدائرة جمارك دبي إلا أننا منفتحون على تجارب الدول الأخرى في القطاع الجمركي، للاستفادة منها في تحقيق المزيد من التطور وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي، حيث نتطلع من هذا اللقاء البناء للتعرف على طرق جديدة لممارسة الإجراءات الجمركية وإدارة تدفق البضائع والشحنات خصوصاً أن الجمارك الألمانية خبراء في هذا المجال، ولديهم المعرفة التقنية، التي نتطلع للاستفادة منها.

وقال مايكل شريدر: مكتب الجمارك الرئيسي لهامبورغ هو أكبر المكاتب الجمركية بألمانيا، ويعمل على التعاون الوثيق مع الجمارك في الموانئ الرئيسية المجاورة لميناء هامبورغ في هولندا وبلجيكا، ولتسهيل هذه العملية يحتاج دائماً إلى أفكار جديدة ومبتكرة، لذلك نعقد لقاءات مع الهيئات والإدارات الجمركية الرائدة عالمياً، ونحن مهتمون للاطلاع على أفضل الممارسات لدى جمارك دبي وآلية تنفيذها.

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