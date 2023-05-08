زوهو تدمج «شات جي بي تي» في تطبيقاتها للارتقاء بتجربة شركائها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت زوهو كورب Zoho Corp، شركة التكنولوجيا ومقرها دبي، عن دمج 13 من ملحقات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي التكاملية، المدعومة من تقنية «شات جي بي تي»، ضمن تطبيقات مختلفة لزوهو.

يشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث خطوة ضمن استراتيجية الابتكار التي تنفذها الشركة، من خلال دمج تطبيقات أطراف خارجية بـ«زيا» Zia، محرك الذكاء الاصطناعي القوي من زوهو، الذي يتم تشغيله على سحابة زوهو الآمنة. واستناداً إلى استثمارات زوهو على مدار عقد من الزمان في الذكاء الاصطناعي، يسهم نموذج التكامل الموضوع في الارتقاء بتجربة شركائها في الإمارات، وإضافة قيمة كبيرة، وتوفير حماية أفضل لخصوصية المستخدمين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيدر نظام «إن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ«شات جي بي تي» مع مزايا الذكاء الاصطناعي الداخلية لدينا من شأنه أن يرفد المستخدمين بتجربة أكثر بديهية وفاعلية وأماناً، بما يعكس الثقافة المتأصلة لدى زوهو التي تركز على عمليات البحث والتطوير في المقام الأول»، وأضاف: «باعتبارنا شريكهم التكنولوجي، يواصل عملاء زوهو الاعتماد علينا لإبقائهم في الطليعة مع الحفاظ في ذات الوقت على مبادئنا الجوهرية المتمثلة في الالتزام بالخصوصية والقيمة العالية، والتي أصبحت محط تقديرهم واحترامهم. وسوف نواصل الوفاء بهذا الوعد من دون تهاون».

وتأتي ملحقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، المدعومة من «شات جي بي تي»، والمتوافرة في موقع زوهو الإلكتروني، مكملةً للمحفظة الواسعة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تدعمها زوهو بالفعل. وهذه الملحقات الجديدة تم دمجها سياقياً بتطبيقات زوهو ويمكن الاستفادة منها على الفور من قبل المستخدمين على اختلاف فئاتهم.

وإضافة إلى ما سبق، كشفت زوهو أيضاً عن استراتيجيتها العامة للذكاء الاصطناعي المتمحورة حول العملاء التي تركز على ثلاثة مبادئ جوهرية تتمثل في «التجربة» و«الخصوصية» و«القيمة» للعملاء. وتشتمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي لزوهو على توسيع المنصة وخارطة طريق للابتكار، إلى جانب التركيز على توفير تجربة متفوقة وقيمة عالية للعملاء مع ضمان أعلى مستوى من الخصوصية والأمان لهم. وتقوم زوهو بتشغيل تكنولوجيا محرك الذكاء الاصطناعي «زيا»، التي طورتها داخلياً، ضمن محفظة منتجاتها على السحابة الخاصة للشركة.

وعلى المدى القصير، تعتزم زوهو دمج «زيا» مع تطبيقات تابعة لأطراف خارجية، على غرار «شاب جي بي تي»، لجلب أحدث التقنيات إلى محفظتها الواسعة من حلول الأعمال. ومع تطور الشركة، تخطط زوهو لتبني تكنولوجيا ذكاء اصطناعي توليدي داخلياً، لضمان استفادة مستخدمي خدماتها البالغ عددهم 90 مليون مستخدم في كل أنحاء العالم من التجارب الذكية إلى جانب معايير القيمة والخصوصية الرائدة لديها. وعلاوةً على ذلك، تعمل زوهو حالياً على تطوير «نماذج لغوية ضخمة» LLMs خاصة بها، تتمتع بالقدرة على إجراء محادثات، والتلخيص وإعادة الصياغة والتكيّف مع المهام الجديدة باستخدام تقنيات التعلم بدون أمثلة مسبقة Zero-shot، بما يمكّن الاتصال السلس المدعم بالذكاء الاصطناعي واكتشاف المعارف على نحو لم يسبق له مثيل.

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